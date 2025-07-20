Kızına intihar mesajı attı, camdan aşağıya atladı: İstanbul'da dehşet

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde iddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan 45 yaşındaki N.G. isimli kadın, kızına kendi hayatına son vereceğine dair bir mesaj attı.

Annesinden gelen mesajla panikleyen genç kız, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kadının yaşadığı binaya gelen ekipler, kadını vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı.

AMBULANSA BİNDİRİLİRKEN YERE DÜŞÜRÜLDÜ

Ekiplerin kendisini ikna etmeye çalıştığı sırada kendisini 4'üncü kattan aşağıya atan kadın, ağır yaralandı.

Yaralanan kadın, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa bindirildiği sırada yere düşürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

N.G.'nin hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.