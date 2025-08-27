Kızına ve çocuklara tacizde bulunduğunu itiraf eden zanlı tutuklandı

Sosyal medyada kızına ve parktaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden, Kuran-ı Kerim'e de hakaret edici tavırlarda bulunan zanlı gözaltına alınmıştı.



Ankara'da yaşadığı tespit edilen Yasin Tunahan N., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



YERLİKAYA YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU



Yerlikaya, açıklamasında "Sosyal medyada kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır" ifadelerini kullanmıştı.



Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığını belirten Yerlikaya, zanlının Ankara’da yakalandığını duyurup ve "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz." demişti.