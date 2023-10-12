Kızını 24 yerinden bıçaklayıp cinsel istismarda bulunan babaya 61 yıl hapis

Erzurum'da istismarcı babanın cezası belli oldu.

Yakutiye ilçesinde meydana gelen olayda E.S.Ş., evde tartıştığı kızı D.Ş.'yi kendisinden yaşça büyük erkekler ile konuştuğu iddiasıyla 24 yerinden bıçakladı.



112'yi aramayıp, kızını kanlar içerisinde alıkoyan E.S.Ş., komşuların ihbarı sonrası kaçtı. D.Ş. hastaneye kaldırılırken kaçan şüpheli Horasan ilçesi kara yolunda yakalandı.



Tedavisi sonrası devlet koruması altına alınıp pedagoglar eşliğinde ifade veren D.Ş., babasının kendisine birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. D.Ş., olay günü dışarıda arkadaşları ile gezdiği için babasıyla tartıştığını ve bıçaklandığını söyledi.

