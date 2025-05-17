Kızını baba görüşüne geç götüren kadın hapse girdi

Geçici velayeti kendisinde olan 7 yaşındaki kızını 4 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşiyle ayda iki defa yaptığı görüşe geç götüren kadın 3 gün zorlama hapsine çarptırıldı. Karara itirazı da reddedilen kadın cezaevine girdi.



48 yaşındaki Nazlı Zeynep A. ve B.C.A., 2021 yılında ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken, aile mahkemesi çiftin çocukları S.D.A.'nın geçici velayetini anne Nazlı Zeynep A.'ya verdi.



Ayrıca baba B.C.A.'nın kızını ayda 2 kez sosyal hizmetler ve emniyet görevlileri gözetiminde görebileceğine karar verildi.



BABA ŞİKAYET ETTİ



İddiaya göre Nazlı Zeynep A., Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün belirlediği görüşme yerine kızını götürdüğünde, babanın olmadığını gördü. Zeynep A., B.C.A.'nın kızının annesi tarafından görüş saatinde getirilmediği yönünde tutanak tutturup, şikayette bulunduğunu öğrendi.