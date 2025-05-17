Kızını baba görüşüne geç götüren kadın hapse girdi
7 yaşındaki kızını, boşanma aşamasında olduğu eşiyle görüşmeye 43 dakika geç götüren kadın 3 gün sorlama hapsine çarptırıldı.
Geçici velayeti kendisinde olan 7 yaşındaki kızını 4 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşiyle ayda iki defa yaptığı görüşe geç götüren kadın 3 gün zorlama hapsine çarptırıldı. Karara itirazı da reddedilen kadın cezaevine girdi.
48 yaşındaki Nazlı Zeynep A. ve B.C.A., 2021 yılında ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken, aile mahkemesi çiftin çocukları S.D.A.'nın geçici velayetini anne Nazlı Zeynep A.'ya verdi.
Ayrıca baba B.C.A.'nın kızını ayda 2 kez sosyal hizmetler ve emniyet görevlileri gözetiminde görebileceğine karar verildi.
BABA ŞİKAYET ETTİ
İddiaya göre Nazlı Zeynep A., Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün belirlediği görüşme yerine kızını götürdüğünde, babanın olmadığını gördü. Zeynep A., B.C.A.'nın kızının annesi tarafından görüş saatinde getirilmediği yönünde tutanak tutturup, şikayette bulunduğunu öğrendi.
İTİRAZI DA REDDEDİLDİ
Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi, Zeynep A.'ya 3 gün zorlama hapsine çarptırdı.
Nazlı Zeynep A. görüş günlerinde normalde 09.00'da kızını teslim ettiğini, o gün Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nden arayan görevlinin görüş saatini 10.00 olarak bildirdiğini ve 09.43'te görüş yerinde olduğunu ileri sürerek avukatı aracılığıyla karara itiraz etti.
Ancak üst mahkeme itirazı reddetti ve kızını avukatına teslim eden Nazlı Zeynep A. 3 günlük hapis cezasını çekmek üzere cezaevine götürüldü.
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