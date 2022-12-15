Kızını boğarak öldüren annenin cezasına çifte indirim

İzmir'de kızını öldüren anne 18 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Olay 17 Mayıs 2021 tarihinde Buca ilçesinde meydana gelmişti. Kızını öldürdüğünü söyleyen anne Ayşe Vural, polise teslim olmuştu. Olayla ilgili annenin yanı sıra baba Saffet Vural ile oğlu Ömer Vural da gözaltına alınmıştı.

Ayşe Vural tutuklanırken Saffet Vural ve Ömer Vural adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan iddianamede savcı, eylemin Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Savcı ayrıca sanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu vurguladı. 3 sanık hakkında 'üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

BERAAT TALEBİ



Duruşmada söz alan Ayşe Vural'ın avukatı "Mahkemenin aksine sanıkların ifadelerinde herhangi bir çelişki bulunmadığını düşünüyoruz ve mütalaayı kabul etmiyoruz. Buradaki ev, normal bir ev değil. Zeynep de ne yazık ki normal değildi. Müvekkilimin beraatini istiyorum" dedi.



Son sözü sorulan Ayşe Vural da "Ben kızımı öldürmek istememiştim" diyerek beraatini istedi. Tutuksuz sanıklar ise beraat talebinde bulundu.

Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, Ayşe Vural'ı 'alt soyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



BABA VE OĞLUNA BERAAT

Heyet ayrıca 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 18 yıl 4 ay hapse çevirdi. Tutuksuz sanıkların ise beraatine hükmedilerek duruşma bitirildi.