Kızını da öldürmüştü: Eşi tarafından vurulan kadın, 6 gün sonra hayatını kaybetti

Hatay'da 12 yaşındaki kızını öldüren Hasan İşçimen'in tüfekle ağır yaraladığı eşi, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.



Olay, 14 Haziran’da ilçedeki Babatorun Mahallesi’nde, 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan İşçimen, bilinmeyen bir nedenle kızı ve eşine av tüfeğiyle ateş etti.

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İrem İşçimen'in öldüğü belirlendi ve cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

Hasan İşçimen ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



Olayda yaralanan anne Feryal İşçimen (45) ise tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.