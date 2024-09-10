Kızını kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir baba, yanan evde mahsur kalan kızını kurtarmak için alevlerin arasına daldı. El ve ayaklarında yanıklar oluşan hasta hastaneye kaldırıldı.

Kızını kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi’nde Selim B.’ye ait sitede zemin kattaki dairede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Selim B., güvenlik kulübesinde otururken evinden çıkan dumanları görüp 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp haber verdi.

Evde olan kızı Fetiye B.’nin dışarıya çıkamadığını fark eden Selim B., içeri girip alevlerin arasında kalan kızını kurtardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Fetiye B.’nin el ve ayaklarında yanıklar oluşurken, gelen sağlık ekibi olay yerinde müdahalede bulundu. Dumandan etkilenen Fetiye B.’ye oksijen verildikten sonra Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evde zarar oluştu.

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