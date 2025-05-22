Kızını öldüren annenin cezası belli oldu: "Evimizin ipini uyuşturucu çekti"

Üç sanık hakkında üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Gözaltına alınan Ayşe Vural tutuklandı, eşi S.V. (72) ile oğlu Ö.V. (27) adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Tutuksuz yargılanan sanıklar da beraat etti. Karar istinafta da onandı.

Zeynep'in psikolojik rahatsızlığı ve bağımlılığı nedeniyle aile bireylerine saldırgan tavırlar sergileyip, darbettiğini belirten heyet, tahrik ve iyi hal indirimi de uyguladı.

YARGITAY: EYLEM TAHRİK ALTINDA İŞLENDİ

İstinafın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi sanık Ayşe Vural'ın söz konusu eylemi tahrik altında işlediğine kanaat getirdi.

Daire, haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alındığında sanığa fazla ceza tayininde bulunduğuna karar verip Ayşe Vural yönünden ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.

Daire, S.V. ve Ö.V. hakkındaki beraat kararını ise onadı.

"EVİMİZİN İPİNİ UYUŞTURUCU ÇEKTİ"

Bozma kararının ardından Vural, bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Ayşe Vural duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, avukatlar salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Vural, "Cezaevinde uyuşturucu ticaretinden yatan sanıklar var. Onlarla aynı ortamda bulunmaktan dolayı nefes alamayacak haldeyim. Evimize düşen yıldırım hiçbir eve düşmesin." dedi.

"Ben karıncayı bile incitemem. Asla öyle biri değilim." diyen Vural, "Evimizin ipini uyuşturucu çekti. Kızım uyuşturucudan önce bambaşka birisiydi. Ciğerim yanıyor. Cezaevinde uyuşturucu satıcılarını gördükçe gram gram ölüyorum. Hiçbir karar içimdeki acıyı bitiremez ama en azından nefes almak istiyorum." şeklinde konuştu.

KARAR AÇIKLANDI

Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanık Vural'ı kasten öldürme suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eylemi tahrik altında işlediği gerekçesi ve duruşmalardaki iyi hali sebebiyle heyet cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.