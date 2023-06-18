Kızını sınava yetiştirmeye çalışırken kazada öldü

Sakarya’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yeniorman mevkiinde meydana geldi. Kızını üniversite sınavına yetiştirmek hız yapan Zafer Kılıç'ın kullandığı cip yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında sürücü Zafer Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Kazada yaralanan Eslem Nur K. ise yaralı halde hastaneye kaldırıldı.



Baba Kılıç’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.