Kızını sokakta bıçakla kovalayan anne gözaltında

Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Ayşegül Y. (35) sinir krizi geçirerek 10 yaşındaki kızı E.H.Y.’yi bıçakla kovalamaya başladı. Korkuya kapılan küçük kız, sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

Kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olaya müdahale etti. Bir kişi araya girerek, kadının elindeki bıçağı almaya çalıştı. Ancak kadını sakinleştiremeyen adam, küçük kızı motoruna bindirdi. Motordayken annesi tarafından saçından çekilerek eve götürülmek istenen kız, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Küçük kız, motorla olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.



GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anne Ayşegül Y'yi gözaltına aldı.

ÇOCUK KORUMA ALTINDA



Olay sonrası akrabalarının yanına saklanan E.H.Y. ise koruma altına alındı.