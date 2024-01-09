Kızını takip eden adamı dövüp polise teslim etti

İstanbul Esenyurt'ta bir baba, 5. sınıfa giden kızını günlerdir okula giderken takip ettiğini iddia ettiği adamı yakalayıp dövdü. Gözaltına alınan adam kişi ise ''Köpeklerden korumak için takip ettim.'' dedi.

Kızını takip eden adamı dövüp polise teslim etti

'un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde oturan A.A. isimli kişi, 5. sınıfa giden bir kız çocuğunu 5 gün boyunca sabahları okula gittiği sırada takip etmeye başladı.

Durumu fark eden küçük kız babasına söyleyerek okula onunla beraber gitti

Kızını takip eden adamı dövüp polise teslim etti - 1

Kızıyla okula giden baba, kendilerini takip ettiğini fark ettiği adamı geri dönüp adamı dövdü.

Küçük kız ve babasının şikayeti üzerine gözaltına alınan adam ifadesinde, aynı saatte işe gittiğini ve kızı sokak köpeklerinden korumak istediği için eşlik ettiğini öne sürdü.

Zanlı adliyeye sevk edildi.

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