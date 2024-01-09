Kızını takip eden adamı dövüp polise teslim etti

Kızıyla okula giden baba, kendilerini takip ettiğini fark ettiği adamı geri dönüp adamı dövdü.



Küçük kız ve babasının şikayeti üzerine gözaltına alınan adam ifadesinde, aynı saatte işe gittiğini ve kızı sokak köpeklerinden korumak istediği için eşlik ettiğini öne sürdü.



Zanlı adliyeye sevk edildi.

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