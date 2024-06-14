Kızını ve torununu sokak ortasında öldüren şahıs tutuklandı

Eskişehir'de kızını ve torununu, boşanma aşamasındaki eşini evlerine aldıkları gerekçesiyle sokak ortasında tabancayla öldüren şahsın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızını ve torununu sokak ortasında öldüren şahıs tutuklandı

'de dün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta meydana gelen olayda, Osmaniye'den Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Boşanma aşamasındaki eşinin Eskişehir'e gelerek kızının yanında kalmasından dolayı cinayeti işlediği belirlenen şüpheli, olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Nuri K., Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Osman Nuri K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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