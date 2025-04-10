Kızının arkadaşını istismar eden kaptanın cezası belli oldu

Muğla'da kızının 17 yaşındaki arkadaşına cinsel istismarda bulunan tekne kaptanının yargılandığı davada karar açıklandı.

Bodrum'da yaşayan kaptan Ömer Deniz K., kızı P.N.K. (17) ve kızının arkadaşı B.Y.B. (17) ile iddiaya göre 28 Haziran 2024 tarihinde kent merkezinde faaliyet gösteren mekana eğlenmeye gitti.

Ömer Deniz K., gecenin sonunda kızı ve onun arkadaşıyla Umurca Mahallesi'ndeki evine döndü. İddiaya göre, Ömer Deniz K., kızının uyumasının ardından sabaha karşı B.Y.B.'nin kaldığı odaya gidip, cinsel istismarda bulundu. B.Y.B., durumu annesi S.B.'ye anlattı. Anne S.B., polise şikayetçi oldu.

"İFTİRAYA UĞRADIM" DEDİ



Şikayet üzerine polis, Ömer Deniz K.'yi gözaltına aldı. Tekne kaptanı ifadesinde hakkındaki suçlamayı reddederek, "Ayrı odalarda yattık. İftiraya uğradım." dedi. Polisteki, işlemlerinin ardından 30 Haziran 2024'te adliyeye sevk edilen Ömer Deniz K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

16 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Bodrum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün tutuklu sanık 5'inci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra avukatları da katıldı.

Avukatların ve tutuklu sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme Ömer Deniz K.'ye 16 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

