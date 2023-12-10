Kızının düğününden dönerken kazada yaşamını yitirdi

Yaralılardan Sayinur Deniz, ambulansla kaldırıldığı Gülağaç Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralı da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaşamını yitiren Sayinur Deniz'in, kızı Elif'in Osmaniye'de düzenlenen düğününe katıldıktan sonra Ankara'daki evlerine dönerken kazanın meydana gediği öğrenildi.