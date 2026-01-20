Kızının erkek arkadaşını av tüfeğiyle vurdu

Şirinevler Mahallesi Bestekâr Caddesi üzerindeki bir apartmanın son katında oturan ve alkollü olduğu öğrenilen Murat K., gece yarısı kapısına gelen kızının erkek arkadaşı Berk H. (23) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., evde bulunan av tüfeğiyle gencin ayaklarına ateş etti. Ayağından yaralanan Berk H., kız arkadaşı Eylül K. ile birlikte can havliyle apartmandan kaçtı.

Bu sırada Murat K., evinin camından çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Silah sesleri mahallede kısa süreli paniğe yol açarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı Berk H. ise bir arka sokakta bulunan bir binaya sığındı. Silah seslerini duyarak dışarı çıkan veteriner hekim Ahmet Okan Güneş, iş yerinin bulunduğu apartmana sığınan yaralı gence sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi yaptı. Veteriner hekim Güneş, yaralı gence turnike uygulayarak kanamayı durdurduğunu ve yaralı bölgeyi temiz tuttuğunu belirtti. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından Berk H. ambulansla hastaneye kaldırıldı.