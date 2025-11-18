Kızının erkek arkadaşını öldüren zanlı için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kayseri'de 16 yaşındaki Osman Can Gündüz'ü tabanca ile vurarak öldüren Şükrü A. hakkında istenen ceza belli oldu.



Olay, geçen yıl 1 Temmuz akşamı Talas ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları ile otomobille gezen kuaför Osman Can Gündüz, bu sırada kaldırımda yürüyen kız arkadaşı T.A.'yı görüp yanına gitti. Gündüz'ü gören T.A.'nın babası Şükrü A. onu kovaladı. Gündüz, A.U. yönetimindeki 18 GK 971 plakalı arkadaşlarının aracına binip kaçtı. Şükrü A, içinde kızının da olduğu aracıyla Gündüz'ün bindiği otomobili takip edip, çarparak durdurdu. Aracından inip Gündüz'ün bulunduğu otomobile yönelen Şükrü A., Osman Can Gündüz'ü tabancayla vurup, kızı T.A. ile birlikte uzaklaştı.



17 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Şükrü A., bir süre sonra kızını Doğu Terminali'ne bırakıp, aracıyla kaçtı. Yaralanan Gündüz, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 17 gün sonra hayatını kaybetti. Olaydan 46 gün sonra Adana'da yakalanan Şükrü A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

“KASTEN ADAM ÖLDÜRME” SUÇU

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Şükrü A. hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Şükrü A. ile ölen Gündüz'ün şikayetçi annesi E.B., babası F.G. ve olay sırasında yanında olan arkadaşı A.U. hazır bulundu.

“BU OLAY, TAMAMEN BİR KAZADIR”

Önceki ifadelerini tekrar eden sanık Şükrü A., "Bu olay, tamamen bir kazadır. Çok pişmanım" dedi. Ölen Gündüz'ün şikayetçi ailesi ise mahkemeden sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşma savcısı, mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, Şükrü A'nın “Çocuğa karşı kasten adam öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.



Duruşma, sanık avukatının esasa ilişkin savunması için ertelendi.