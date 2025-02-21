Kızının katili ağırlaştırılmış müebbet alan acılı anne avukata sarılıp ağladı: Bu son olsun

İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS



Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığı, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Duruşma sonrasında Akkurt ailesinin avukatı Uğur Yüksel, açıklama yaptı. Yüksel, "Hepinizin bildiği üzere bugün maalesef Şarköy ilçemizde 2 sene kadar önce birlikte yaşadığı kişi, eşi demeyi de çok istemiyoruz artık. 2 kız çocuğun babası kişi tarafından öldürülen Ayşenur Akkurt'un karar duruşması vardı. Yargılama sonucunda hiçbir takdiri indirim uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bizim de tamamen talebimiz ve isteğimiz buydu. Bu tabii ki bizim kaybımızı geri getirmeyecek, ailenin kaybını geri getirmeyecek ama en azından acımızı az da olsa hafifletecek. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için bir emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz" dedi.



ANNE AVUKATA SARILIP "BU SON OLSUN" DEDİ



Ayşenur Akkurt'un annesi Nergis Akkurt, duruşma çıkışı verilen cezaya sevinip, ’Allah’u ekber Allah’u ekber’ diye bağırdı. Akkurt daha sonra avukat Uğur Yüksel’in boynuna sarılıp "Bu son olsun, ben yandım başka anneler yanmasın" diye gözyaşı döktü.