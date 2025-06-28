Kızının kullandığı traktörün devrilmesiyle öldü

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu Y.Y’nin kullandığı traktörün devrilmesi sonucu annesi Hatice Y. yaşamını yitirdi.

Kızının kullandığı traktörün devrilmesiyle öldü

Taraklı- Geyve karayolu Hacıyakup Paşalar mevkisinde ilerleyen Y.Y. (16) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada traktörde bulunan anne Hatice Y. (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık durumu iyi olan ve annesinin ölümü nedeniyle fenalaşan Y.Y'yi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. 

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