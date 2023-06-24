Kızının mezuniyeti sonrası kalp krizi geçiren baba kurtarılamadı

Burdur’da kızının üniversite mezuniyet töreni sonrası otomobilini park ettiği alana giderken kalp krizi geçiren Hüseyin Aksoy, yaşamını yitirdi.

Kızının mezuniyeti sonrası kalp krizi geçiren baba kurtarılamadı

'de yaşayan Hüseyin Aksoy ve eşi Nihal Aksoy, kiraladıkları otomobille Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Bölümü'nde öğrenimini tamamlayan kızı Nihan Aksoy'un mezuniyet töreni için Burdur'a geldi.

Kızının mezuniyeti sonrası kalp krizi geçiren baba kurtarılamadı - 1

Mezuniyet töreninin ardından kızlarıyla memleketleri Edremit'e gitmeyi planlayan çiftten Hüseyin Aksoy, tören sonrası otomobili park ettiği alana giderken fenalaştı.

Kaldırımda düşen Hüseyin Aksoy'u görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yapılan kontrollerde geçirdiği belirlenen Aksoy, kurtarılamadı.

Aksoy’un cenazesi morga kaldırıldı.

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