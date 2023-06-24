Kızının mezuniyeti sonrası kalp krizi geçiren baba kurtarılamadı

Balıkesir'de yaşayan Hüseyin Aksoy ve eşi Nihal Aksoy, kiraladıkları otomobille Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Bölümü'nde öğrenimini tamamlayan kızı Nihan Aksoy'un mezuniyet töreni için Burdur'a geldi.

Mezuniyet töreninin ardından kızlarıyla memleketleri Edremit'e gitmeyi planlayan çiftten Hüseyin Aksoy, tören sonrası otomobili park ettiği alana giderken fenalaştı.



Kaldırımda düşen Hüseyin Aksoy'u görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Aksoy, kurtarılamadı.



Aksoy’un cenazesi morga kaldırıldı.