Kızının önünde annesini öldürdü: Cani koca defalarca bıçakladı!

İddiya göre bir süredir aralarında sorun olan çift, İstanbul Esenyurt'taki evlerinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ahmet Başak, eşi Ayşegül Başak'a bıçakla saldırdı.



O sırada evde bulunan 16 yaşındaki kızları sesi duyunca anne ve babasının yanına gitti. Babasının annesine bıçakla saldırdığını gören genç kız, araya girerek engel olmaya çalıştı ancak başaramadı.



Sesler üzerine aynı sitede oturan komşular polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşegül Başak’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak kurtarılamadı. SaldırganAhmet Başak gözaltına alındı.