Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını silahla vurdu

İstanbul'da kızı ile boşanma aşamasında olan damat, kayınpederi tarafından silahla yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli baba ve kızı gözaltına alındı.

NTV Haber - DHA 24.08.2020 - 19:20

Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını silahla vurdu

İstanbul Pendik'te kızıyla boşanmak isteyen damadını bacağından vuran kayınpeder ile kızı gözaltına alındı.

Olay, Esenyalı Mahallesi Miraç Sokakta meydana geldi. Eşi ile boşanma sürecinde olan Serkan E. mahkeme öncesi görüşmek için kayınpederinin evine gitti. Eşiyle konuşmak istediği sırada kayınpederi Kamuran Y. ile aralarında tartışma çıktı.

Kamuran Y. elindeki silahıyla damadı Serkan E'yi, bacağından vurdu. Bu sırada koşarak gelen kızı babasını uzaklaştırmaya çalıştı. Baba ve kızı olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Serkan E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamuran Y. ve boşanmak üzere olan kızı gözaltına alındı.

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