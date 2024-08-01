Kızlarına cinsel istismarda bulunup hamile bırakan baba cinsel organını kesti

Zonguldak'ta iki kızına da cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ergin A., cezaevinde cinsel organını kesti. Hastanede cinsel organı geri dikilen Ergin A., tedavisi sonrası cezaevine geri gönderildi.

Kızlarına cinsel istismarda bulunup hamile bırakan baba cinsel organını kesti

'ta 17 yaşındaki kızın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ndeki muayenesinde 18 haftalık hamile olduğunun belirlenmesinin ardından olayın arkasında olduğu belirlendi.

Kız çocuğu, ifadesinde babası Ergin A.'nın 2-3 yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.
Ergin A.'nın 15 yaşındaki diğer kızı da jandarmaya, babasının kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

İki kızının ifadeleri sonrası Ergin A. köydeki evinde jandarma tarafından gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KİMSEDEN ZARAR GÖRMEDİM" DEDİ

Yaklaşık bir hafta Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Ergin A., 25 Temmuz'da kesici alet ile cinsel organını kesti.

Cezaevine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ergin A. ve kestiği cinsel organı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan Ergin A.'nın jandarmaya verdiği ifadede, organını kendisinin kestiğini, kimseden zarar görmediğini anlattığı öğrenildi. Bir gözünde geçmişten gelen görme engeli bulunan Ergin A.'nın cinsel organı dikilerek taburcu edildi.

Ergin A. yeniden cezaevine gönderilirken çocuklar da devlet korumasına alındı.

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