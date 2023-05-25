KKTC Başbakanı Üstel, yıkılan Isias Otel'in olduğu alanda inceleme yaptı: Şampiyon meleklerimiz kaybettik

"ŞAMPİYON MELEKLERİMİZİ KAYBETTİK"



6 Şubat'taki depremler nedeniyle derin bir acı duyduklarını belirten Başbakan Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin de acısı olan depremde şampiyon meleklerimizi kaybettik. Çocuklarımız buraya bir yarışma için geldiler. Yarışmayı iyi bir netice ile bitirdikten sonra bu asrın depremine yakalandı ve kaldıkları otelin çökmesiyle hayatlarını kaybetti. Acımız büyük. Hukuk davası bir neticeye gidene kadar takipçisi olacağımız için, bugün arkadaşlarımız ile birlikte buraya geldik." dedi.



Koordinatör Vali Ali Mantı ise "6 Şubat depremlerinde Kıbrıslı güzel kardeşlerimiz, sporcularımız da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Başbakanımız konuyu ilk günden itibaren heyeti ile takip ediyor. Türkiye Cumhuriyeti, süreci hassas bir şekilde yürütüyor. Ülkemiz ve kardeş ülkelerimiz, tüm dünyanın saygın devletleri ile bu felaketi en kısa zamanda atlatacak." diye konuştu.