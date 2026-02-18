KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan müzakere açıklaması: Türkler yokmuş gibi karar alınamaz

Kuzey Kıbrıs'ta, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yeni bir dönem başladı. Erhürman bir taraftan Rum Kesimi Lideri ile görüşmelerini sürdürüyor bir taraftan da yeni bir müzakere süreci başlayacaksa bunun çerçevesini Birlemiş Milletler'e anlatmaya çalışıyor.

Bu süreçte "Bab-ı Ali toplantıları" için İstanbul'a gelen Erhürman, Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı ve diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu'nun sorularını NTV'de yanıtladı.

Erhüman'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

“Bizim buradaki meselemiz tam olarak şu, 2017'den 2026'ya geldik. Bir yıl yıl daha geçti. Müzakare tarihi 60 yıla yaklaştı. Ama görüyoruz ki son 9 yılda başdöndürü gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Özellikle Rum yönetiminin enerji konusunda, askeri konusunda Fransa, ABD, en çok da İsrail ile işbirlikleri ortaya çıktı.

"TÜRKİYE VE KKTC BY-PASS EDİLEMEZ"

Biz tam da bu noktada diyoruz ki, tüm adayı ilgilendiren konularda bizden de onay alınmadan yapılanlar, hukuken mümkün değil. Biz bu adadaki 2 eşit kurucu ortaktan biriyiz. Mesela güvenlik, enerji gibi konularda bizden de onay almadan Rum kesimi anlaşma yapmamalı. Özellikle şu an tartışma konusu olan ticaret yolları anlaşmaları var. Bunlar Kıbrıslı Rumların tek başına karar ada adına verebileceği bir karar değil. Bizim meselemiz ortak yetki alanı olarak tanımlanan yerlerin, fiilen gerçekleşmemesi. Biz bu konuda mücadele veriyoruz. KKTC ve Türkiye by-pass edilemez.

Siyasi eşitlik kabul edilmedikçe müzakere başlamaz. Kararlıyız sabırlıyız. Eğer gerçekten barış istiyorlarsa bu yol müzakerelerde olur.

DOĞU AKDENİZ'DE İTTİFAK HAMLELERİ

Doğru üçgen Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan'dır.

ERHÜRMAN SÜRECİ NASIL İŞLETECEK?

Ancak karşılıklı bağımlılık olursa barıştan söz edilebilir. Müzakere için yöntemde uzlaşı gerek. Kafamda görüşme müzakere konusunu ayırıyorum. İlk adım görüşme, ikinci yöntem belirleme, üçüncüsü müzakere.

ANKARA İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI VAR MI?

İstişare ağı gelişiyor, aynı noktadan hareket ediyoruz."