KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşt.



KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, telefonda görüştüğü Bahçeli'nin Kadir Gecesi'ni kutladı. Tatar, görüşmede barış, huzur ve mutluluk temennisinde bulunarak, bu mübarek gecenin insanlığa bereket, rahmet ve kardeşlik getirmesini diledi.



Bahçeli de Kıbrıs Türk halkına selam göndererek, tüm halkın ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.