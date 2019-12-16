KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Akdeniz'deki doğal gaz rezervini açıkladı

Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın ardından Doğu Akdeniz'de harita yeniden çiziliyor. Türkiye'nin bölgede arama ve sondaj faaliyetleri devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy bölgedeki doğalgaz rezervini ilk kez açıkladı.



Milliyet gazetesinden Ecem Toplar’ın haberinde sözlerine yer verilen Taçoy, "Bölgede 4 katrilyon ayak küplük (TFC) bir rezerv olduğu saptandı. Yapılan arama faaliyetleri sonucu 107 trilyon TFC'lik rezerve kadar ulaşıldı. Bölgede yeryüzüne çıkarılmayı bekleyen miktar gelecek elli yılda Doğu Akdeniz'i en önemli bölge haline getirecek. Münhasır Ekonomik Bölgede (MEB) en fazla hak Türkiye'nindir. Sondaj faaliyetlerinin ikisi tamamlandı ikisi de devam ediyor" dedi.



Bundan sonra bölgedeki istikrarın Türkiye'nin elinde olduğunu söyleyen Bakan Taçoy, "Doğu Akdeniz'de GKRY ve Yunanistan yersiz anlaşmalarla müdahale ediyordu. Yeni bir düzenlemeyle Türkiye'nin izinsiz araştırma yaptığına dair iddialar ortadan kalktı. Çözümsüzlük Meis Adası'ndan, Mısır MEB'ine kadar olan 40 bin kilometre karelik alanı kapsıyordu. MEB'e uygun bir anlaşma oldu. Libya ile varılan mutabakat ile, Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir denklem bölgede uygulanamayacak" dedi.



“EN ÖNEMLİ BÖLGE”



Bölgede 4 katrilyon ayak küplük (TFC) rezerv olduğunu söyleyen Taçoy şunları kaydetti: "Yapılan arama faaliyetleri sonucu 107 trilyon TFC'lik rezerve kadar ulaşıldı. Bölgede yeryüzüne çıkarılmayı bekleyen miktar gelecek elli yılda Doğu Akdeniz'i en önemli bölge haline getirecek. Bölgeye hakimiyet ve bu büyük miktarın araştırılması bölgeyi sorunlu bir yer haline getiriyor. MEB'de en fazla hak Türkiye'nindir. Sondaj faaliyetlerinin ikisi tamamlandı, ikisi devam etmektedir. Faaliyetlerin kesin raporu bahar aylarında belli olacak. Türk'ün haklarını korumaktaki kararlığını anlamak için eline ateş almanın ya da kendini doğrudan ateşe atmanın gereği yok. Rum Yönetimi'nin, hem Kıbrıs Adası'nı hem de Doğu Akdeniz'i barut fıçısına çevirmek adına attığı adımlardan bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Rum silahlanması yıllardır pervasızca devam ediyor. Son olarak Amerikan Senatosu'nda alınan 'silah ambargosunun kaldırılması kararı da Rum Yönetimi'ni bu yönde cesaretlendirecek bir yanlış adım oldu."

TÜRKİYE'DEN KKTC GEÇİTKALE HAVALİMANI'NA İLK İHA HAVALANDI

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na gitmek üzere havalandı.



KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 05.00'te Geçitkale Havaalanına uçtu.



İHA'nın yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na inmesi bekleniyor.



KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

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