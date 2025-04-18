KKTC ile sağlık alanında işbirliği

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'i bakanlıkta ağırladı.



Görüşmenin ardından iki bakan, "Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Yapımı ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü Yapılarının Renovasyonuna" ilişkin protokolü imzalandı.



İmza töreninin ardından konuşan Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacağını söylerken, "Dış mihraklara ve eleştirilere bakmayacağız. Birbirimize sarılacağız. Hem Kıbrıs'ı hem ülkemizi büyüteceğiz." dedi.

