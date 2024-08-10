KKTC ve Meksika'ya yeni büyükelçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim atandı.



Meksika Büyükelçiliği'ne ise Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Murat Salim Esenli atandı.



Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer atama kararı ise İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapıldı.

Ahmet Yavuz Karaca görevden alındı, yerine Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 11 il müftülüğüne de atama yapıldı.