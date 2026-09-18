KKTC'de 52 yıl sonra şehit töreni: 37 şehitten 15’inin kimlik tespit işlemleri bitti

14 Ağustos 1974’te KKTC 'de Rumlar tarafından katledilen 126 sivilden kimlik tespiti yapılan 89 şehit geçtiğimiz süreçte toplu gömüldükleri mezarlardan çıkarılıp müstakil kabirlere defnedildi.



Geriye kalan 37 şehitten 15’inin de kimlik tespit işlemleri tamamlandı, şehitlikte defin işlemi gerçekleşti.



Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, devlet yetkilileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Atlılar Şehitliği’nde 24 Temmuz 2023 ile 23 Nisan 2024 tarihleri arasında yürüttüğü kazılarda ulaşılan kalıntılar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 15 şehidin kimliği tespit edildi. Atlılar Şehitliği’nde düzenlenen törende 15 Kıbrıslı Türk şehit için cenaze namazı kılındı. Şehitlerin naaşları, duaların ardından toprağa verildi.



Defnedilen şehitler arasında 40 günlük Seldem Ali Osman ile 16 aylık Betül Arnavut’un yanı sıra 2, 3, 4, 6, 10 ve 12 yaşlarında çocuklar da yer aldı.



KŞK tarafından kimlikleri belirlenen Tülay Süleyman, Hasan Süleyman, Kemal Süleyman, Okan Süleyman, Gürhan Ali Çerkez, Ayşe Hasan, Narin Hasan, Kıymet Hasan, Betül Arnavut, Mualla Ali Osman, Gülden Ali Osman, Özlem Ali Osman, Seldem Ali Osman, Fatma Tahir ve Emine Tahir Atlılar Şehitliği’nde toprağa verildi.



Muratağa, Atlılar ve Sandallar’da 14 Ağustos 1974’te Rum terör örgütü EOKA tarafından düzenlenen saldırılarda 126 Kıbrıslı Türk şehit olmuştu.