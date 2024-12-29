KKTC'de cinsel istismar dehşeti: Bakanlıktan yardım çağrısına açıklama

KKTC'de geçen nisan ayında, cinsel saldırıya uğradığını dile getiren İ.F. sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.



Tutuklu yargılanan sanıkların yakınları tarafından kendisinin ve ailesinin tehditler aldığını, KKTC'de görülen duruşma öncesi Türkiye'de annesi üzerine kayıtlı otomobilin kundaklandığını belirten İ.F. sosyal medyadan yardım çağrısında buldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada, İ.F. ve yakınlarının güvenliğinin sağlanması için "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyon sağlandığı kaydedildi.

"SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"



Açıklamada, "Devam eden yargılama sürecinde İ.F'ye hukuki destek sağlanması ve adli yardım hizmetlerinden faydalanmasına yönelik çalışmalar planlanmıştır. Bakanlığımız ilgili birimlerince, süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

