KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Geçitkale Havaalanı'nda Hava Sporları Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı düştü.

Polisin olayla ilgili yaptığı açıklamada, saat 12.50 sıralarında meydana gelen olayda Geçitkale Havaalanında Hava Sporlarına Federasyonu’na ait bir eğitim uçağı, eğitim uçuşu yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı düştü.

Kaza sonucu eğitim uçağı içerisinde bulunan iki kişi yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin KKTC Hava Sporları Federasyonu’nda çalışan deneyimli pilot Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya olduğu açıklandı.