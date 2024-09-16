KKTC'de görevli uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev yapan 32 yaşındaki Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm, trafik kazasında yaşamını yitirdi. Eşi 2 aylık hamile olan şehidin cenazesi yarın memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde toprağa verilecek.

KKTC'de görevli uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

'de görevli Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm’ün kontrolünü yitirdiği FB 950 plakalı otomobil, dün saat 20.00 sıralarında Akdoğan-Vadili kara yolunda karşı yönden gelen İsmail Kaya (45) yönetimindeki HT 944 plakalı otomobille çarpıştı.

Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm ile diğer araç sürücüsü İsmail Kaya, yanındaki Ayşe Bayır Kaya (44) ve Mustafa Efe Kaya (9) da yaralandı.

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 yıllık evli Uzman Çavuş Ürüm, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KKTC'de görevli uzman çavuş kazada hayatını kaybetti - 1

Acı haber, Uzman Çavuş Ürüm'ün Manisa'nın Selendi ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşayan annesi Dudu Ürüm ve eşi 2 aylık hamile Kübra Ürüm'e ulaştı.

Sinir krizi geçiren Dudu Ürüm ve gelinine hazır bekletilen sağlık ekibi tarafından müdahale edildi. Uzman Çavuş Ürüm'ün ölüm haberini alan yakınları taziye ziyaretine geldi.

ASTSUBAY OLMAK İÇİN KURSA KATILACAKTI

Uzman Çavuş Sefa Ürüm'ün astsubaylık sınavını kazandığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki () birliğinden 15 gün sonra ilişiğini kesip, astsubaylık kursuna katılmak için Balıkesir'e gelmeye hazırlandığı öğrenildi.

Sefa Ürüm'ün cenazesinin saat 22.00'de uçakla önce İzmir'e getirileceği, ardından da kara yoluyla memleketi Manisa'nın Selendi ilçesine götürülüp, burada yarın öğlen toprağa verileceği bildirildi.

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