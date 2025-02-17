KKTC'de infial yaratan olay: 14 yaban eşeği öldürüldü!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde adanın simgelerinden 14 yaban eşeği Karpaz bölgesinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.



Eşeklerin yakın mesafeden av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirtildi.



Hayvanların şiddet eylemi sonucunda katledildiğinin ifade edildiği açıklamada, gebe bir dişinin de doğum yapmaya çalıştığı sırada katledildiği belirtildi. Eşeklerin kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor.



Ülkede infial yaratan olay üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklama yaptı; faillerinin polis tarafından süratle belirlenip yargı önüne çıkarılacağını söyledi.



Tatar, "Bu menfur olay, vicdan sahibi her insan gibi benim de yüreğimi en derinden dağlamıştır." ifadelerini kullandı.