KKTC’de ormanlık alanda yangın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Gazimağusa'ya bağlı Ağıllar ile Mersinlik köyleri arasındaki dağlık ve ormanlık alanda yangın çıktı.



Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında başlayan yangına 2 helikopter ve bir yangın uçağıyla havadan, polis itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ile askeri personel ve Geçitkale Belediyesine ait su tankeriyle de karadan müdahale ediliyor.



Yetkililer, yangının bir iş makinesinin kısa devre yapması sonucu çıktığını belirtti.



Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

