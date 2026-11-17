KKTC'deki faciayla gündeme gelen şirketin gemisi Mersin yolunda arızalandı
17.11.2026 16:21
Geminin son hareketleri deniz trafiği izleme sistemleri tarafından kaydedildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan feribot faciasının ardından seferleri durdurulan ancak yapılan kontroller sonrası yeniden seferlere başlayan şirketin bir gemisi Mersin yolunda arıza yaptı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 28 kişinin yaşamını yitirdiği gemi faciasıyla gündeme gelen Filo Denizcilik şirketi, bu kez yeni bir olayla gündeme geldi.
Facianın ardından seferleri durdurulan, ancak teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından yeniden sefer yapmasına izin verilen şirkete ait Şampiyon Melekler isimli yük ve yolcu gemisi, Gazimağusa'dan Mersin'e seyir halindeyken Karpaz açıklarında motor arızası yaşadı.
MOTOR ARIZASI YAPTI, SEFERE DEVAM EDEMEDİ
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Murat Şalel'in verdiği bilgiye göre, arıza yerel saatle 05.00 sıralarında meydana geldi. Motor arızası nedeniyle seferine devam edemeyen gemi, Söndüren-10 isimli römorkör tarafından Gazimağusa Limanı'na çekildi.
Şalel, gemide yangın veya başka bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek yolcuların güvende olduğunu, olayda herhangi bir can veya mal kaybı meydana gelmediğini açıkladı.
30 Ağustos'ta Girne açıklarında yaşanan faciada 28 kişi yaşamını yitirmişti.
FİLO JET FACİASINDA 28 KİŞİ ÖLDÜ
Filo Denizcilik'e ait Filo Jet isimli yolcu gemisi, 30 Ağustos 2026'da Girne'den Türkiye'ye hareket ettikten sonra Girne açıklarında alabora olarak batmıştı. Facia sonucu 28 kişi yaşamını yitirmiş, 239 kişi kurtarılmıştı .
Olayın ardından KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 31 Ağustos'ta şirketin KKTC'den gerçekleştirdiği tüm deniz seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklamıştı.
Şirketin filosunda bulunan Şampiyon Melekler isimli gemi de bu karar kapsamında seferlerden çekilmişti. Gemi, 12 Eylül'de ticari sefer yapmamak şartıyla teknik incelemelerden geçirilmek üzere Gazimağusa Limanı'ndan Mersin'e gönderilmişti.
SEFERLERİNE YENİDEN BAŞLADI
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Türk Loydu tarafından gemide dört gün süren kapsamlı denetimler gerçekleştirildiğini ve yapılan incelemeler sonucunda geminin yeniden sefere çıkmasına engel bir durum bulunmadığının tespit edildiğini bildirmişti.
Bakanlık ayrıca gemiye 12 Aralık 2026'ya kadar geçerli Class Sertifikası düzenlendiğini açıklamıştı. Mersin Limanı'nda bekleyen yüzlerce tır ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar gerekçe gösterilerek geminin yeniden sefer yapmasına izin verilmişti.