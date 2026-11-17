FİLO JET FACİASINDA 28 KİŞİ ÖLDÜ

Filo Denizcilik'e ait Filo Jet isimli yolcu gemisi, 30 Ağustos 2026'da Girne'den Türkiye 'ye hareket ettikten sonra Girne açıklarında alabora olarak batmıştı. Facia sonucu 28 kişi yaşamını yitirmiş, 239 kişi kurtarılmıştı .

Olayın ardından KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 31 Ağustos'ta şirketin KKTC'den gerçekleştirdiği tüm deniz seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

Şirketin filosunda bulunan Şampiyon Melekler isimli gemi de bu karar kapsamında seferlerden çekilmişti. Gemi, 12 Eylül'de ticari sefer yapmamak şartıyla teknik incelemelerden geçirilmek üzere Gazimağusa Limanı'ndan Mersin'e gönderilmişti.

SEFERLERİNE YENİDEN BAŞLADI

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Türk Loydu tarafından gemide dört gün süren kapsamlı denetimler gerçekleştirildiğini ve yapılan incelemeler sonucunda geminin yeniden sefere çıkmasına engel bir durum bulunmadığının tespit edildiğini bildirmişti.

Bakanlık ayrıca gemiye 12 Aralık 2026'ya kadar geçerli Class Sertifikası düzenlendiğini açıklamıştı. Mersin Limanı'nda bekleyen yüzlerce tır ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar gerekçe gösterilerek geminin yeniden sefer yapmasına izin verilmişti.