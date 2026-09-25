KKTC'deki gemi faciası | Ünal Üstel: Gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı

NE OLMUŞTU?

KKTC 'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetmişti.

TELEFON, EVRAK VE BİLGİSAYARLAR İNCELEMEDE

Soruşturma kapsamında zanlılara ait dijital materyallerin de incelemeye alındığı belirtildi.

Mahkemede, zanlılardan birine ait telefonun emare olarak alındığı, zanlılardan birine ilişkin evrak ve bilgisayarın da incelemeye gönderildiği aktarıldı.

Dijital materyaller üzerindeki incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

KARAKUTU HENÜZ BULUNAMADI

Mahkemede, facianın meydana geliş nedenlerinin ortaya çıkarılması açısından önem taşıyan geminin kara kutusunun henüz bulunamadığı belirtildi.

Kara kutunun bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

GEMİNİN SERTİFİKALARI SORUŞTURMA DOSYASINDA

Mahkemede geminin sefer ve teknik yeterliliğine ilişkin belgeler de ele alındı.

Gemiye ait ilgili sertifikaların bulunduğu, hat izni verilmeden önce geminin geçiş performansına ilişkin işlemlerin yapıldığı belirtildi. Limanlar Dairesi'nden geminin incelenmesine ilişkin belgelerin alındığı ve tercüme ettirildiği mahkemeye aktarıldı.

Mürettebata ait sertifikaların da temin edildiği, Türkiye 'den gelecek bazı sertifikaların ise beklendiği kaydedildi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DA DOSYAYA GİRDİ

Kazaya ilişkin soruşturmada ulaşılan yeni bilgiler de mahkemeye sunuldu. O bilgiler arasında bir WhatsApp yazışması da yer aldı.

Soruşturmanın şüphelilerinden yardımcı kaptan Merve N. Seraslan'ın 17 Haziran 2026 tarihli WhatsApp yazışmalarında "geminin sol kızağının kırıldığı ve geminin kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel bir şekilde tamir ettirildiğine" ilişkin bilgi bulunduğu belirtildi.

Yardımcı kaptanın söz konusu tamiratı bildirdiği, kaptanın ve şirketin Türkiye ayağında aranan bir yetkilinin de durumdan bilgisinin bulunduğu kaydedildi. Polis ayrıca zanlılardan birinin 7 Haziran tarihinde WhatsApp üzerinden gönderdiği görüntüde de geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü mahkemeye aktardı.

Gemideki hasara ilişkin fotoğrafların başka mürettebat tarafından yardımcı kaptana iletildiği, yardımcı kaptanın da fotoğrafları şirket yetkilisine gönderdiği belirtildi.