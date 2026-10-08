KKTC'deki gemi faciasında bir cesede daha ulaşıldı, can kaybı 27'ye yükseldi

İstanbul'da hava iki günde değişecek: Önce yaz, sonra sonbahar

İstanbul'da hava iki günde değişecek: Önce yaz, sonra sonbahar

Yıldız Teknik Üniversitesi'ne siber saldırı. 140 bin öğrencinin verileri tehlikede mi?

Yıldız Teknik Üniversitesi'ne siber saldırı. 140 bin öğrencinin verileri tehlikede mi?