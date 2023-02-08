KKTC'den turnuva için gelip otelin enkazı altında kaldılar

Adıyaman'da yıkılan otelin enkazı altında olduğu tahmin edilen 140 kişi kurtarılmaya çalışılıyor. Enkazdakiler arasında voleybol turnuvası için KKTC'den gelen 40 öğrenci de var.

KKTC'den turnuva için gelip otelin enkazı altında kaldılar

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin vurduğu 10 ilden biri olan 'da da büyük yıkım var.

Çalışmalar, deprem sırasında içerisinde 140 kişinin olduğu İsias isimli otelin enkazında yoğunlaştı.

Atatürk Bulvarı'ndaki otelden şu ana kadar sadece 5 kişi vatandaşlarca kurtarılabildi. 

KKTC'den turnuva için gelip otelin enkazı altında kaldılar - 1

Otelde bulunanlar arasında turnuva için KKTC'den gelen Gazimağusa Türk Maarif Koleji orta okul kız erkek takımı da var. 40 kişilik öğrenci grubunun kurtarılması için zanmanla yarışılıyor. 

Kurtarma çalışmalarını 47 kişilik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilatı gerçekleştiriyor.

İki büyük deprem nedeniyle Adıyaman'da 100'e yakın binanın yıkıldığı açıklanmıştı. 

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

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