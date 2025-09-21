Klasik otomobil direğe ok gibi saplandı

İlçeye bağlı Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde klasik otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhalarını da altına alarak, direğe ok gibi saplandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından kazada ağır yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırılırken, otomobilin etrafa saçılan parçaları da belediye ekipleri tarafından temizlendi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.