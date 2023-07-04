Klima çalıştırmayıp kapısı açık yolcu taşıyan sürücülere ceza kesildi

Ana arterlerde konumlanan sivil polisler, tespit ettiği sürücüleri Seyhan ilçesi 5 Ocak Meydanı’na kurulan uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi.

Burada durdurulan 30 sürücüye aracın kapısı açık seyrettiği için 13 bin 80 lira para cezası uygulandı.



Ekipler ayrıca kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı belirlenen 19 sürücüye 6 bin 479 lira, cep telefonuyla konuştuğu saptanan 5 sürücüye ise 4 bin 755 lira para cezası uygulandı.



Ekipler, kazaların önlenmesi için sürücülere uyarılarda bulundu.