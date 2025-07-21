Klima evi yaktı
Diyarbakır'da müstakil bir evde klimadan dolayı yangın çıktı. Alevlerin dumanından biri çocuk 3 kişi etkilendi.
Yenişehir Mahallesi 440’ıncı Sokak’taki 2 katlı müstakil evin üst katındaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede daireyi kaplarken, ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak evde bulunan biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ayakta tedavi edilen 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KLİMA EVİ YAKTI
Yangının ilk belirlemelere göre klimadan çıktığı değerlendirilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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