Klima evi yaktı

Diyarbakır'da müstakil bir evde klimadan dolayı yangın çıktı. Alevlerin dumanından biri çocuk 3 kişi etkilendi.

Klima evi yaktı

Yenişehir Mahallesi 440’ıncı Sokak’taki 2 katlı müstakil evin üst katındaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede daireyi kaplarken, ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak evde bulunan biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ayakta tedavi edilen 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVİ YAKTI

Yangının ilk belirlemelere göre klimadan çıktığı değerlendirilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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