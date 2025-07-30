Klima montajı yapacak servis bulunmuyor

Mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar, vantilatörden klimaya geçişi hızlandırdı.



Satıcılara göre, normalde haziran ile ağustos ayı arasında yapılan siparişler bu yıl temmuz ayına yığıldı.



Beyaz eşya bayileri siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.



SERVİS BULMAK ÇOK ZOR



Artan taleple birlikte, klimaları kuracak servis bulmak neredeyse imkansız hale geldi.



Klima satılan müşterilere, montaj için 10 ila 15 gün arasında süre veriliyor. Ancak bazen bu süre bile yeterli olmuyor.



Tüketiciler, bazı servislerin randevu verip gelmemesinden şikayetçi.

