Klima montajında feci olay: Altıncı kattan zemine düştü
Alanya'da bir kişi klima takarken dengesini kaybedip, altıncı kattan zemine düştü.
Alanya'da klima takarken altıncı kattan düşen adam, yaralandı.
Olay, 12:00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki Yıldız Sokak'ta bulunan bir apartmanın altıncı katında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki A.D., balkonda klima montajı yaptığı sırada dengesini kaybetti.
Talihsiz genç, metrelerce yüksekten apartmanın bahçesine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, A.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
