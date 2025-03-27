Klima tamiri sırasında acı son
Iğdır’da bir kişi, avukat oğlunun ofisindeki klimanın tamirini yaparken, beş katlı iş merkezinin terasından düşerek yaşamını yitirdi.
Iğdır’da bir kişi klima tamiri sırasında iş merkezinin terasından düşerek öldü.
Olay, Zübeyde Hanım Bulvarı’ndaki beş katlı iş merkezinde meydana geldi. Avukat oğlunun ofisindeki klimanın tamirini yapmaya çalışan Bülent Dilmen, dengesini kaybedip düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Kontrolde, Dilmen’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Dilmen’in cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ölüm
- Iğdır
- Klima