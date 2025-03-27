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Klima tamiri sırasında acı son

Iğdır’da bir kişi, avukat oğlunun ofisindeki klimanın tamirini yaparken, beş katlı iş merkezinin terasından düşerek yaşamını yitirdi.

Klima tamiri sırasında acı son

’da bir kişi tamiri sırasında iş merkezinin terasından düşerek öldü.

Olay, Zübeyde Hanım Bulvarı’ndaki beş katlı iş merkezinde meydana geldi. Avukat oğlunun ofisindeki klimanın tamirini yapmaya çalışan Bülent Dilmen, dengesini kaybedip düştü.

Klima tamiri sırasında acı son - 1 Dilmen olay yerinde yaşamını yitirdi

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrolde, Dilmen’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Dilmen’in cenazesi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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