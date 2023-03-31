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Klima tamiri yaparken, kucağında bebek olan kadının üstüne düştüler

İstanbul Kağıthane'de kucağında bebekle markete girmek üzere olan kadının üstüne, marketin dışındaki klimayı tamir eden iki teknisyen düştü. Yaralanan kadın ve teknisyenler hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında annesinin kucağında olan bebek ise olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Klima tamiri yaparken, kucağında bebek olan kadının üstüne düştüler

'da klima tamiri yapan iki teknisyen bebekli kadının üstüne düştü.

Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi'nde bulunan markete klima sorununu gidermek için gelen teknisyenler çalışmaya başladı.

Tamiratın devam ettiği sırada iki teknisyen, ellerindeki klima malzemeleriyle birlikte yaklaşık 3 metreden bebeğiyle markete girmek isteyen kadının üstüne düştü.

Klima tamiri yaparken, kucağında bebek olan kadının üstüne düştüler - 1

Kadın ve iki teknisyen yaralandı.

Düşme sırasında annesinin koruduğu bebek olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri teknisyenlerden birinin ayağının kırıldığını belirledi.

Klima tamiri yaparken, kucağında bebek olan kadının üstüne düştüler - 2

Yaralı kadın ve teknisyenler ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

İki teknisyenin elektrik çarpması sonucu aşağıya düştüğü öne sürülürken inceleme devam ediyor.

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