Klima yangına neden oldu: Üç gün açık bırakıldı iddiası
Adıyaman'da üç gün boyunca açık bırakıldığı iddia edilen bir klima, konteynerde yangına neden oldu.
Adıyaman merkez Yenimahalle'de bulunan K15 konteyner kentte yangın meydana geldi.
İddiaya göre, 257 numaralı konteynerde yaşayan şahsın, klimayı açık bırakıp köye gittiği öğrenildi.
KLİMANIN UZUN SÜRE ÇALIŞTIĞI İDDİASI
Uzun süre çalışan klimanın aşırı ısınması sonucu yangın çıktı.
Yangını fark eden konteyner yönetimi, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, konteynerde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yangın
- Adıyaman
- Klima