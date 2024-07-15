Klorlama çukuruna düşen kızdan sevindiren haber

Bilecik'te tesislerinde klorlama çukuruna düşen kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Klorlama çukuruna düşen kızdan sevindiren haber

'in Bozüyük ilçesinde yüzme havuzu tesislerinde klorlama çukuruna düşen kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde, Bozüyük Belediyesi tarafından açılan yüzme kursuna giden 8 yaşındaki E.Ç. isimli kız çocuğu, soyunma odasında kapağı açık bırakılan klorlama çukuruna düşmüştü.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ç. daha sonra tedavisi için Eskişehir Tıp Fakültesinde sevk edilmişti.

Burada yapılan tedavilerin ardından küçük kızın hayatı riski atlattığını ve yaşam fonksiyonlarında herhangi bir sorun oluşmadığı öğrenildi. E.Ç.'nin hastanede tedavisi sürüyor.

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