KOAH ve astım hastaları Çankırı tuzuyla şifa buluyor

Çankırı’da hayata geçirilen "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi" ile yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında hastaların 4 ila 6 saat boyunca tuzlu havaya maruz kalmaları ve verimli zaman geçirmeleri sağlandı. Yapılan terapilerin etkileri, sağlık personeli tarafından takip edildi.

''İYİLEŞTİĞİMİ HİSSETTİM''

Tedavi sonrasında sağlıklı bir nefes aldığını ifade eden Emine Sezer, "Burayı 'belki iyi gelir' diye kızım önerdi. Ben de gerçekten faydasını gördüm. İki aydır hastaydım, gerçekten ferahladım. Mağaraya geçince iyileştiğimi hissettim. Doktorumuz da daha iyi olduğumuzu söyledi. Tuzun bu kadar faydalı olduğunu bilmiyordum. İlk geldiğim günden şimdiye kadar çok fark var. Çok halsizdim. Sürekli tıkanıyordum ama şu an açıldım. Kullandığım hava cihazından daha iyi geldi burası'' dedi.

''ÇOK FARK GÖRDÜM''



Tedavi olmak için Adana’dan Çankırı’ya gelen Nurten Bayramoğlu ise, "Bir senedir KOAH hastalığım var. 10 gündür buradayız. Sürekli mağaraya gittik ve hastanenin tuz odasında tedavi gördük. Burası bana çok iyi geldi, devam ettirmem gerektiğini öğrendim. İnşallah diğer hastalara da iyi gelir. Buraya geldiğim ilk günden bu yana çok fark gördüm. Çok sıkışıyordum, nefes alamıyordum. Buraya geldikten sonra öyle bir durum olmadı. Bu mağara gerçekten balgam söküyor. Tuzun böyle bir faydasının olduğunu daha önceden de duymuştum" şeklinde konuştu.