Kobani davasında Ayhan Bilgen'e tahliye

NTV Haber - Anadolu Ajansı 15.06.2021 - 16:59
6-8 Ekim olayları davasında aralarında görevden uzaklaştırılan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in de olduğu 4 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
4 İSME TAHLİYE
Sanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Ayhan Bilgen, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal ve Can Memiş'in adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti. Davaya yarın devam edilecek.
37 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Kobani davasında sanıklar 37 kişinin hayatını kaybettiği olaylardan sorumlu olmakla suçlanıyor.