KOBİ kredileri için büyüme sınırı yükseltildi
01.10.2026 21:27
Son Güncelleme: 01.10.2026 21:28
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı.
Merkez Bankası, KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırını yüzde 5’e yükseltti.
Merkez Bankası, makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı.
KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırı yüzde 5’e yükseltildi.
Ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü.